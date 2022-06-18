Golden Horn Rowing Cup, Haliç'e renk kattı

İstanbul'un en büyüleyici noktalarından biri olan Haliç, Golden Horn Rowing Cup'a (Uluslararası Haliç Kürek Yarışları) ev sahipliği yaptı. 18 Türk kulübü ve 4 yabancı kulübün yer aldığı etkinlikte toplam 360 sporcu zafere ulaşmak için kürek çekti.

İstanbul'u daha aktif ve sağlıklı bir hale getirmek için faaliyetlerini sürdüren Spor İstanbul, şehrin cazibe merkezi haline dönüşen Haliç'te uluslararası bir yarış organizasyonu düzenledi. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) 18 Türk, 4 yabancı kulübün katılımıyla gerçekleşti. Toplam 360 sporcunun ter döktüğü müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinliği Haliç'te takip etti. İstanbul'un incisi Haliç'e renk katan etkinlikte kulüpler; Masterlar Mix, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler, U19 Kadınlar ve U19 Erkekler kategorilerinde yarıştı. İstanbullular, kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadeleleri Azapkapı Sahil Parkı, Eyüp Sahil Parkı, Hasköy Parkı ve Nuri Killigil Parkı'na kurulan ekranlardan takip etti.

Miniatürk'te ödül töreni gerçekleşti

Golden Horn Rowing Cup'ta ilk üçe giren ekipler büyük coşku yaşadı. Her kategoride yapılan yarışların ardından dereceye giren takımlar için Miniatürk İskelesi'ndeki etkinlik alanında ödül töreni gerçekleştirildi.

Kategorilerde ilk üçe giren takımlar şöyle:

Masterlar Mix

1- Galata Kürek C

2- Canottieri San Remo

3- Galata Kürek A

Kadınlar

1- Galatasaray

2- Altınboynuz A

3- Haliç Kürek

Erkekler

1- Galatasaray

2- Fenerbahçe

3- Şişecam Çayırova

Master Kadınlar

1- C.R.C Thessaloniki

2- İdealtepe Amatör Balıkçılar

3- Haliç Kürek B

Master Erkekler

1- Galata Kürek A

2- Moda Kürek A

3- Altınboynuz A

U19 Kadınlar

1- Fenerbahçe

2- Galatasaray

3- Şişecam Çayırova

U19 Erkekler

1- Galatasaray

2- Fenerbahçe

3- Şişecam Çayırova