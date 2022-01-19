Golden State Warriors, Detroit'i mağlup etti

NBA'de Golden State Warriors, Chase Center'da karşı karşıya geldiği Detroit Pistons'ı 102-86 mağlup etti. Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı ile takımını sırtladı.

NBA'de normal sezon iki karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors Chase Center'da karşılaştığı Detroit Pistons'ı 102-86'lık skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini elde etti. Warriors'ta Klay Thompson 21 sayı, 4 asist, Andrew Wiggins 19 sayı ve Stephen Curry 18 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 33. mağlubiyetini yaşayan Detroit'te ise Rodney McGruder 19 sayı, 5 ribaund ve Hamidou Diallo 16 sayı, 13 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Minnesota deplasmanda kazandı

Günün diğer maçında ise Minnesota Timberwolves, Madison Square Garden'da oynadığı New York Knicks'i 112-110'luk skorla yendi ve üst üste ikinci toplamda 22. galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Anthony Edwards 21 sayı, Karl-Anthony Towns 20 sayı ve D'Angelo Russell 17 sayı ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 23. mağlubiyetini alan Knicks cephesinde Evan Fournier 27 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle ile oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.