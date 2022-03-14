Goller Kerem'den, asistler Muhammed'den

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun attığı iki golden de asistler Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’den geldi.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golden de asistler Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile evinde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu iki gol kaydederken, asistler ise Mustafa Muhammed'den geldi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı golcü, Beşiktaş derbisinde yaptığı asistlerle bu sezonki asist sayısını da 5'e yükseltti.
Maça 11'de başlayan Mustafa Muhammed, 68. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.