GollerCepte'nin en popüler golü Andre Ayew'den geldi

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında atılan 23 gol, 526 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Fenerbahçe-Göztepe maçı oldu.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasının en popüler golü Fenerbahçe'nin yıldızı Andre Ayew'den geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında atılan toplam 23 gol, 526 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Göztepe karşısında 1-0 öne geçiren gol, 94 bin kez takip edildi.

172 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Göztepe maçı oldu. 2-0 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 172 bin kişi izledi.

En çok izlenen video: 5 Detay

Tüm operatörlere açık uygulama üzerinden Süper Lig'in 20'nci haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 564 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu ‘5 Detay: Süper Lig'de 20'nci Hafta Öncesi' oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.