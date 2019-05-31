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Gömlekte ütü derdi ortadan kalkıyor

Yıkandıktan sonra ütü gerektirmeyen gömlekler ile moda ve teknoloji buluştu.


Ütüsüz gömlek sorunu ortadan kalkıyor. Altınyıldız Classics'in geliştirdiği teknolojilerden biri olan Non-Iron gömlekler, özel dokunmuş kumaşları ve özel dikim tekniği sayesinde yıkama sonrası askıda kurutulduğunda ütü gerektirmiyor. Güne ütü derdi olmadan başlamayı sağlayan gömlekler, gün boyu tazelenmiş ve yeni giyilmiş görüntüsünü koruyor.


Non-Iron gömlekler, söz konusu markanın mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuluyor.

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