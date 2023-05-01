GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı

Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de inşa edilecek olan GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende kentsel dönüşümün önemiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yapacağımız projelerle birlikte bu yatırım bedeli 12 milyar Türk Lirasına ulaşacak” dedi.

Türkiye'nin en büyük “yerinde kentsel dönüşümü” Gaziosmanpaşa'da hızla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilerek, ilçeye kazandırılacak olan GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. 149 konut, 2 dükkan ve 107 araçlık otoparkın yer alacağı GOPAŞ Merkez Evleri ile Gaziosmanpaşalılar depreme dayanıklı, konforlu ve yeşil alanlara sahip modern konutlarının temel atma törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

“Çok meşakkatli, çok maliyetli, çok zor bir süreç bu noktaya geldik”

Kentsel dönüşüme başlamadan önce yaşanan sürecin zorluğunu ifade eden Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “2013 yılında başlayan kentsel dönüşüm serüveniyle riskli alan ilan edilen bölgelerden bir tanesi. Etap etap çalışmaya başladığımız kentsel dönüşüm sürecinde ne yazık ki başta vatandaşlarımızın süreci yanlış anlaması ya da bizlerin süreci için anlatması sonucu devam eden bir süreç. Sonrasında bunu fırsat olarak değerlendiren siyasilerimizin çalışma yolu, arkadaşlarımızla bu konudan bir şekliyle medet uman kişilerin, çevrelerin mahkemelere murat etmesi sonucunda sürekli biz mahkemelerle Danıştay'la planlanan alanların iptaliyle uğraşmak zorunda kaldık. Hatta birinci etap başladıktan sonra insanlar binalarına yerleşti. Yaşam başladı. Buna rağmen planları iptal edildi. Buna rağmen eşyalar iptal edildi. Buna rağmen bizim süreç yeniden başlamak zorunda kaldı. Çok meşakkatli, çok maliyetli, çok zor bir süreç bu noktaya geldik. Ne yazık ki 1511 adada buradan nasibini almak zorunda kaldı. Biz göreve geldiğimiz zaman süreci başlatılmış olan proje çalışmaları bitmiş olan bir küçücük ada olmasına rağmen bir türlü başlatma imkânı bulamadık” dedi.

“Bu projenin yapılmasıyla ilgili yatırımcı aradık”

Projenin yapım kısmında yatırımcı sıkıntısına dikkat çeken Başkan Usta, “Gerek mahkeme yoluyla sürecin önünün tıkanmış olması, gerek bu projeyi yürütecek olan müteahhittin işin altından kalkamaması, gerekse buradaki zorluklarla karşı karşıya kalınması sonucu bu projeye kimse talip olmadı. Uzun bir süreç bu projenin yapılmasıyla ilgili yatırımcı aradık. Adeta yalvardık, zor bir proje, maliyetli proje olduğu için müteahhit açısından çok avantajlı bir durum ortaya koymayınca kimse bu işin yapım işine girmedi. Biz de sağ olsun buradaki hak sahiplerimizin inanın sabrına sığınarak onların bize göstermiş olduğu desteğe ve iyi niyete burada sığınarak, bu sürecin biraz daha uzanmaması adına bu işe girmesinin artık çıkılmaz kaçınılmaz bir yol olduğunu görerek bütün sorumluluğu zebani yine yükleyerek hak sahipleri hemşehrilerimiz, komşularımızla birlikte ve bu gençlerden eşimin bedeli ne olursa olsun yapılması gerek kanaatine vardık” şeklinde konuştu.

“Biz depreme hazırlıklı olmak zorundayız”

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Başkan Usta, “Biz depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Gaziosmanpaşa ilçesi olarak A'dan Z depreme hazırlıklı bir şekilde bütün planlarımızı yaptık, uygulamaya koyduk. Belediye olarak, devlet olarak, kamu olarak üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar yaptığımız yatırımların sadece yatırım bedeli. Bu şehre kazandırdığımız kentsel dönüşüm projelerinin ki bunun içerisinde bazı yatırımlar da yok, altyapılar yok. Ki onları belediye yapıyor. Bazılarında okullar yok, caddeler yok, onları belediye yapıyor. Hamam Caddesi gördüğünüz gibi gece ışıl ışıl. Kentsel dönüşüm projelerine yatırım bedeli bugüne kadar ilçeye kazandırdığımız katma değer tam 6 milyar Türk Lirası. Bundan sonra yapacağımız projelerle birlikte bu yatırım bedeli 12 milyar Türk Lirasına ulaşacak. Yatırım bedelinin siz daha iyi bilirsiniz ki piyasa bedeli nedir? Piyasada kaçtan gidiyor Fiyatlar. Bunu en iyi bilinen sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

“Teslim etme hedefimiz, 2024 yılının Kasım ayı”

Konutları hak sahiplerine teslim edecekleri tarihi söyleyen GOPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Erdöl, “Hak sahiplerimize yaklaşık 149 tane bağımsız bölümümüzü, 2 tane dükkân, 5 bodrumumuz var. Burada hak sahiplerimize 71 tane dairemizi teslim edeceğiz. Teslim etme hedefimiz, 2024 yılının kasım ayında hak sahiplerimize, dairelerini teslim ederek, onları depreme dayanıklı, konforlu yaşanabilir bir hayata kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Temel atma töreninin ardından Karayolları Mahallesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şantiyesinde işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan Başkan Usta, “Her şeyden önce bizim çalışma arkadaşlarımız mihenk taşı olmasa bu işleri yapmamız mümkün değil. 1 Mayıs Emekçi Bayramı anlamlı ve önemliydi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da onlarla buluştuk. Bir eksikliği var. Deprem vesilesiyle biraz buruk geçti. İkramlarımız ve muhabbetlerimizle bu bayram vesilesiyle yapılmıştır. Tüm emekçilerin Mayıs Bayramı'nı buradan kutluyorum. Tüm çalışanlarımıza kazasız, belasız bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu. Başkan Usta daha sonra, işçilere sucuk ekmek ikramında bulundu.