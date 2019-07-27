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Görevi başında beyin kanaması ve felç geçiren itfaiye eri yoğun bakımda

Beylikdüzü’nde 42 yaşındaki itfaiye eri İsmail Kaya, itfaiye merkezinde görevi başındayken beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırdı.

Beylikdüzü'nde 42 yaşındaki itfaiye eri İsmail Kaya, itfaiye merkezinde görevi başındayken beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırdı. Kaya'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


İstanbul'da zor şartlar altında görev yapan itfaiye teşkilatı üzücü bir haberle sarsıldı. Uzun yıllardır itfaiyede görevli olan 42 yaşındaki İsmail Kaya isimli itfaiye eri, görevli olduğu Beylikdüzü'nde itfaiye binası içinde beyin kanaması geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen ve durumu kötüleşen Kaya'nın burada felç geçirdiği de öğrenildi. Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.

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