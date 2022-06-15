Görevlilerle tartışıp sandalyeyi fırlattı, "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savurdu

Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek kırmızı reçete bulunan ilaçtan yazdırmak istedi. Kimlik olmadığı için ret cevabı alan kadın ortalığı birbirine kattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan hastanede meydana geldi. İddialara göre bir kadın, yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi. Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı. Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.