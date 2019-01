Görkem Köseoğlu, AB'de yapay zeka politikalarına yön verecek ekibe katıldı

Geçen yıl Türkiye'den ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zeka politikalarına yön verecek ekiplere dahil oldu.

ING Bank Türkiye'den, geçen yıl ING Grubu'na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation-EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu'na seçildi. Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi'nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu'na da seçilmiş isimlerden biri oldu.

“Gerçek aklın sahibi insan, katma değere vakit ayıracak”

Yeni nesil dijital bankacılık için 2016-2021 döneminde 800 milyon euro yatırım yapmayı taahhüt eden ve geçen yıl oluşturduğu Yapay Zeka ve Teknolojileri Bölümü ile bu taahhüdü adına önemli bir adım atan ING Grubu, ING Türkiye'den Görkem Köseoğlu'nu, bu bölümün başına getirmişti. Bu kez, EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu'na seçilen ING Grubu Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı Görkem Köseoğlu, yapay zekanın bankacılık sektörü dahil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini söyleyerek, “Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz” dedi. “Bununla birlikte bu büyük değişimin sosyal, ekonomik ve etik boyutları da göz önünde tutulmalı” diyen Köseoğlu, Avrupa Birliği'nin yapay zeka yatırımları konusunda geri kalmakta gibi görünse de özellikle kişisel bilgilerin kullanımı ve yapay zeka etiği konularında temkinli olmasının faydaları olacağını düşündüğünü vurguladı. Köseoğlu, “Bankacılık Federasyonu üyeliğim ile Avrupa Komisyonu'nun, Yapay Zeka Üst Danışma Kurulu üyeliğimle Avrupa Birliği'nin ve Avrupa bankalarının yapay zeka uygulamaları konusunda daha öncü olabilmeleri için katkıda bulunacağım” diye konuştu.

Avrupa Bankacılık Federasyonu, Avrupa'daki 32 ulusal bankalar birliğinin bir araya geldiği çatı bir örgüt konumunda. Üyelerinin bankacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ettiği federasyon, Avrupa'da irili ufaklı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 3.500 bankayı temsil ediyor.

EBF, Yapay Zeka Danışma Kurulu ile Avrupa Birliği Komisyonuna yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı ve yapay zeka konusunda oluşturulacak yol haritasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.