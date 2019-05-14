Görme engelli oyunculardan muhteşem performans

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası kapsamında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde, Tuzla Sanat Tiyatrosu Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu tarafından “Gemilerde Talim Var” adlı komedi oyunu sahnelendi. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıkan görme engelli oyuncular, ayakta alkışlandı.

Hayatın her alanında birlikte yaşadığımız engelli bireyleri fark etmek ve onlarla hayatın güzelliklerini paylaşmak adına faaliyetlerde bulunan Kartal Belediyesi, anlamlı bir etkinlik düzenledi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Tuzla Sanat Tiyatrosu Görme Engelliler Tiyatro Topluluğu bir komedi oyunu sahneledi. “Gemilerde talim var” adlı komedide askerliğini bahriyeli olarak yapan 3 arkadaşın başından geçen trajikomik olayları sahneye koyan görme engelli oyuncular, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinliğin ardından oyuncular tarafından sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Birimi Başkanı Özgür Uğur'a teşekkür edilirken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen etkinliğe katılan Kartal Belediye Meclisi Üyesi Gülay Boyraz, oyunculara Kartal heykelciği takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Boyraz, oyunu büyük bir keyifle izlediğini ve oyuncuların önemli bir işe imza attıklarını belirterek Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.