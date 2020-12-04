Görme engelli sporculardan futbol müsabakası

Ligi ve Görme Engelliler Milli Takımı futbolcuları, salon futbolu (Futsal) müsabakası gerçekleştirdi.

Görme engelli bireylerin hayatın her alanında var olmaları için toplumda bilinç oluşturulmasını sağlamak adına gerçekleştirilen müsabakada Görme Engelliler Futbol 1. Ligi ve Görme Engelliler Milli Takımı futbolcuları, ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi'nde salon futbolu oynadı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi'nin ev sahipliğinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığının, İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Üsküdar Belediyesi'nin, Avcılar Belediyesi'nin, İDO, Hollanda, Fransa, İtalya, ABD, Kanada'nın ve 21 İspanyol dilinin konuşulduğu Cervantes Enstisüsü'nün desteğiyle gerçekleşen maçta, Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan Covid-19 Küresel Salgınıyla Mücadele Genelgesi doğrultusunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu.

“Dezavantajlarını avantaja çevirmeye çalışıyoruz”

“Toplumsal bilinci geliştirmek için karnaval şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdik” diyen Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar, “Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Biz barikatız, bir dünya için düş kuruyoruz. Beyinlerdeki barikatları bu tarz etkinliklerle kıracağız. Çünkü biliyoruz ki engel zihinlerde başlıyor. Onlar hayatın içindeler. Onların engelini anladığımızı zannediyoruz. Ancak ne yazık ki anlamıyoruz. Bir kaza geçirdiğimizde kolumuz kırıldığında ya da gözlerimizi kapatıp evin içinde dolaştığımızda dahi onları anlamıyoruz, çünkü iyileşeceğimizi ve gördüğümüzü biliyoruz. Toplumda onlarla ilgili algılarımızı değiştirerek onların dezavantajlarını avantaja çevirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Onları her alanda desteklemeliyiz”

Engelli bireylerin fırsat verildiğinde birçok spor alanında kendilerini göstereceklerini ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Perihan Eren Bana, ”Üniversitemiz daha önce olduğu gibi bundan sonra da onlar için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Onları ne kadar çok yaşamın içinde tutarsak, farklılıklarımızla birlikte yaşamayı ne kadar çok kabul edersek o kadar çeşitli, o kadar zengin bir topluma sahip olacağımızın bilincindeyiz. Amacımız onların desteklendiğinde çok büyük işler başarabildiklerini göstermektir. Toplumsal bilincin gelişmesi bu anlamda çok önemli. Pek çok engelli bireyin ailelerinin koruyuculuğundan ya da onlara karşı toplumsal bilincin gelişememesinden dolayı hayallerini gerçekleştiremediklerini biliyoruz. Onları desteklediğimizde çok güzel işler ortaya koyacaklardır. Onları her alanda özellikle de eğitimlerinde desteklemeliyiz” diye konuştu.

“Başarının önündeki engel önyargılardır”

ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü Genel Koordinatörü Perihan Eren Bana, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Kapılarımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır. Başarının önündeki engelin önyargılar olduğunun bilincindeyiz. Onların bizden hiçbir farkları yok. Hatta çok daha başarılılar. Biz onlara rehberlik ettiğimiz sürece ve doğallıklarını kabul ettiğimiz sürece başaramayacakları hiçbir şey yok. Sevgisizlik ve hoşgörüsüzlük de bir engeldir. Burada bu tarz çalışmalarımız oluyor, çok ciddi başarılarımız da oldu. Onlar kendilerine önyargılı bakıldığını düşünüyor. Bu algıyı tamamen yok etmemiz gerekiyor. Mutlaka her çocuğa yaptığımız gibi onlara da aynı hakları tanımamız, işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sahanın içi benim özgürlük alanım”

Sporun kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren görme engelli sporcu Av. Ali Çavdarlı ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlik. Her yıl ünlülerle maç yapıyorduk ama bu sene pandemiden dolayı kendi aramızda yaptık. Amacımız yaptığımız sporu topluma tanıtmak ve engellilerin de sporun her alanında başarılı olduğunu göstermektir. Görme engelliler olarak biz de futbolu ayrıca seviyoruz. Spor benim için bir tutku. Sahanın içinde kendimi gören bireylerle eşit hissediyorum. Sahanın içi benim özgürlük alanım. Futbol benim için spordan çok daha fazlası.”