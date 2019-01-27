Görme engellilere beyaz baston

Maltepe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da görme engellileri unutmadı. Belediye, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası kapsamında Akatlar Leo Gençlik Kulübünün de katkılarıyla 30 görme engelliye altı tekerlekli olup yerde takılmayan ve gece trafikte sürücülerin görebileceği şekilde dizayn edilen görme engelli bastonu hediye etti. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenen etkinliğe Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş ve Akatlar Leo Kulübünün geçmiş dönem başkanı Aykan Yavuz ve kulüp üyeleri ile görme engelliler katıldı. Etkinlikte görme engelli sanatçılardan aynı zamanda kanser hastası Mehmet Kaya ve İbrahim Sustan konser verirken, görme engelliler de gönüllerince eğlendi. Daha sonra belediye tarafından katılımcılara plaket verilerek, 30 görme engelliye baston hediye edildi. Bastonuna kavuşan görme engelliler, Maltepe Belediyesi ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'a desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.