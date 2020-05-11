Görüntülü online satış hizmeti dönemi

Altınyıldız Classics takım elbise, smokin ve ceketler rahatlıkla seçebilsinler diye ‘Görüntülü online satış hizmeti'ni başlattı.

Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde, dijital dünya yeni bir ivme kazandı. Milyonlarca insan evde çalışma ile tanıştı, kapalı olan alışveriş mağazaları bir tıkla ayağımıza geldi. Bu süreçte düğünlerini erteleyen çiftler ise düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürmeye devam ediyorlar.

Altınyıldız Classics, özel gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmezleri olan takım elbise, smokin ve ceketleri erkekler rahatlıkla seçebilsinler diye ‘Görüntülü online satış hizmeti'ni başlattı.

Uygulamadan faydalanmak isteyen müşteriler, markanın, internet sitesi altinyildizclassics.com üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını oluşturabiliyorlar. Randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başlıyor, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabiliyorlar.