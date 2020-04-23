Gostivar‘da yaşayan çocuklardan 23 Nisan'da İstiklal Marşı videosu

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşayan gençler ve çocuklar Gazi Meclisin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir video hazırladılar.

Gostivarlı gençler ve çocuklar, yüreklerinde yaşadıkları büyük coşku ve sevinçle İstiklal Marşını okuyarak hazırladıkları videoyu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e yolladılar. Coşku ve sevinçlerini Başkan Deniz Köken'le paylaşan Gostivarlı çocukların bu hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği 'Türkiye Türkiye'den büyüktür' sözünü bir kez daha hatırlattı.