Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesine getirildi.

Sanatçı Ferhat Tunç, dün gece Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Tunç, bu sabah ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesine getirildi. Gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Tunç, “Dün saat 11.00'da aranıyorsunuz dediler ve geceyi gözaltında geçirdim. Şimdi buradayız. Açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu bende öğrenmiş olacağım” dedi.