Gözde Yılmaz, VakıfBank'ta

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Gözde Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Gözde Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 1991 doğumlu olan Gözde Yılmaz, 1.95 boyunda ve pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Gözde Yılmaz'ı renklerine bağladı. 1.95 boyundaki pasör çaprazı, gelecek sezon sarı-siyahlılar'ın başarısı için mücadele edecek. Gözde Yılmaz'a VakıfBank'a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'da başarılar diliyoruz'' denildi.

Gözde Yılmaz kimdir?

9 Eylül 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Gözde Yılmaz, voleybola 9 yaşında TED Ankara Koleji'nde okul takımında başlayıp, lisanslı olarak kulübün A Takımı'nda oynadı. Bir sezon TED Ankara Koleji'nde oynayan 1.95 boyundaki pasör çaprazı, 2007 yılında Eczacıbaşı VitrA'ya transfer oldu. 2008-2009 sezonunda Yeşilyurt'ta kiralık olarak oynayan Gözde, üç sezon Eczacıbaşı'nda forma giydi.

Ardından 2013-2014 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon yeniden Eczacıbaşı'na döndü. 2015-2016 sezonunda İtalyan ekibi Unendo Yamamay Busto Arsizio'da kiralık olarak forma giyen Gözde Yılmaz, son üç sezonda Eczacıbaşı VitrA'da oynadı. 27 yaşındaki oyuncu, milli takımlarımızın tüm yaş kategorilerinde görev yaptı.

Gözde Yılmaz'ın kariyerinde 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2016), 1 CEV Şampiyonlar Ligi (2015), 1 CEV Kupası (2018), Türkiye Ligi (2011-2012), 4 Türkiye Kupası (2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2018-2019), 3 Şampiyonlar Kupası (2010, 2011, 2018) şampiyonluğu bulunuyor.