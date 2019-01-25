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Göztepe ile Galatasaray 54. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 19.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe ile ligde 54. kez mücadele edecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın 29'a 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada Cimbom, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 32 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 22 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor.



54. randevu


Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 53 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 29 kez sahadan galip ayrılırken, 11 kez de İzmir temsilcisi rakibini mağlup etti. Taraftarlar 13 kez ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 79 golüne, Göztepe 36 golle karşılık verdi.



Belhanda cezalı


Galatasaray'da geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcu Younes Belhanda, Göztepe müsabakasında takımdaki yerini alamayacak.



Düdük Bülent Yıldırım'da


İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev alacak. Bülent Yıldırım, daha önce 44 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Yıldırım'ın yönettiği müsabakalarda Galatasaray 24 galibiyet elde ederken, 7 kez sahadan mağlup ayrıldı. Kalan 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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