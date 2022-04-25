Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere moral veren ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Öğretmenim Elimi Tut” projesi kapsamında pek çok hastanede “hastane sınıfları” kuruldu. Bu sınıflarda uzun süreli tedavi gören öğrenciler hem eğitim desteği alıyor hem de motivasyonlarını yüksek tutacak etkinliklerde bulunuyorlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde uzun süreli tedavi gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler ve veliler Özer'in ziyaretinden büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Göztepe Hastanesi'nde açılan “Çocuk Olmak” isimli sergiyi gezdi. Nebahat Özer, özel eğitim öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.