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Göztepe'de iki hurda araç alev alev yandı

Kadıköy Göztepe’de yol kenarında bulunan iki hurda araçta yangın çıktı.

Kadıköy Göztepe'de yol kenarında bulunan iki hurda araçta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangına itfaiye müdahale ederken araçlar kül oldu.


Kadıköy Göztepe Yumurtacı Abdi Bey Sokak'ta iki hurda araçta bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında araçlar adeta alev topuna dönerken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Ekipleri alevleri söndürürken, araçlar küle döndü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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