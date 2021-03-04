Göztepe'den dijital atılım

Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Göztepe, dijital atılım yaptı. Kulüplerin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olan Socios.com'la anlaşan sarı-kırmızılılar, artık taraftarla bir araya gelecek.

Türkiye'de Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in ardından Göztepe de dijital atılım yaptı. Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan gibi Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin yer aldığı platforma dahil olan İzmir ekibi, artık taraftarıyla farklı bir platformda bir araya gelecek. Socios.com ile yapılan anlaşmayla birlikte taraftar tokenlarını satışa çıkaracak olan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'ye gönül verenlerin, kulüp hakkında alınacak olan kararlarda söz sahibi olmasını sağlayacak. Taraftarlar, VIP ödülleri ve deneyimleri, özel kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar, yarışmalar ve 'süper taraftar' özelliği de dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebilecek. Geride kalan 12 ayda kulüplere 30 milyon dolar gelir sağlayan proje, Türkiye'de de Göztepe'yle birlikte dördüncü anlaşmasını yapmış oldu.

Talat Papatya: "Taraftarlarımız kararlarda söz sahibi olacak"

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, yapılan ortaklığın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Taraftarlarımız bizim için her şeydir ve onlar olmadan buralarda olamazdık. Fan Token'lar ile taraftarlarımıza belirli kulüp kararlarında söz sahibi olma ve Socios.com uygulamasında bulunan diğer tüm etkileşim özelliklerinden yararlanma fırsatı tanıyoruz. Bu projeye başlamak için sabırsızlanıyoruz. Taraftar tokenlarının piyasaya sürülmesi, kulüp ve tüm destekçileri için büyük bir an olacak" şeklinde yorumladı. Socios.com Kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise "Fan Token ekosistemimizin en son üyesi olarak Göztepe'yi ağırlamaktan gerçekten heyecan duyuyorum ve taraftarlar yakında kulüpleriyle benzeri görülmemiş bir etkileşimin tadını çıkarabilecekleri için çok memnunum. Fan Token'lar, Türkiye'deki kulüpler ve taraftarlar tarafından dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı benimseniyor. Göztepe dördüncü Süper Lig kulübümüz ancak Türkiye'de hızlı büyüyen ekibimiz ile birlikte yeni ortaklıklar ve stratejik anlaşmaların devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.