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Granfondo heyecanı Başkent'te yaşandı

Başkent Ankara, dünyaca ünlü yol bisikleti organizasyonu Granfondo’ya ev sahipliği yaptı.

Başkent Ankara, dünyaca ünlü yol bisikleti organizasyonu Granfondo'ya ev sahipliği yaptı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Turkcell iletişim sponsorluğunda, kamu ve özel kurumların desteği ile düzenlenen Başkent Granfondo etkinliği amatör bisiklet sporcularını Ankara'da bir araya getirdi. 25 ülkeden 1200 bisikletçinin katıldığı Başkent Granfondo'da sporcular hem 92 kilometrelik uzun parkurda hem de 43 kilometrelik kısa parkurda mücadele etti.



Engelli bisiklet sporcuları da yarıştı


Yarışta sporcular Anıttepe'den başlayarak Mogan Gölü'ne kadar devam uzanan rotayı takip ederken finiş ise yine Anıttepe'de yapıldı. Kısa parkurda ayrıca Tandem kategorisinde engelli bisiklet sporcuları da yarışma imkânı buldu.



Başkent Granfondo uzun ve kısa parkurlarda sonuçlar şu şekilde oluştu;


Uzun parkur Kadınlar


1- Sevcan Alper


2- Nihal Özdemir Köse


3- Gülçin Yaman



Uzun Parkur Erkek


1-Gökhan Uzuntaş


2- Bedirhan Çağatay Şimşek


3- Şevket Özer



Kısa parkur kadınlar


1- Züleyha Dikbaş


2- Aylin Yüce


3- Kübra Nur Pınarak



Kısa Parkur Erkekler


1- Emre Kaplan


2- Kerem Pekmez


3- Deniz Örnek

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