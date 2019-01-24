İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gregory van der Wiel, Toronto'dan ayrıldı

MLS ekiplerinden Toronto’da forma giyen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı.

MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı.


Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini MLS takımlarından Toronto'da sürdüren Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, bir türlü sürekliliği sağlayamıyor. 2016 yılından beri her sezonu farklı takımlarda geçiren van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Toronto'dan ayrıldığı duyurdu. Geride kalan yılın inişli, çıkışlı geçtiğini fakat neşesini hiç kaybetmediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyordum fakat beni yeni sezonda istemediklerini söylediler" diye konuştu.


Gregory van der Wiel, Toronto FC ile 34 resmi müsabakaya çıktı ve 4 asist yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.