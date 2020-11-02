Gribal enfeksiyonlara karşı bal ve propolis karışımı

Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, bal ile propolisin doğru kullanımını ve insan vücuduna faydalarını anlattı.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte düşen sıcaklıklar, solunum yolu enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar mevsim geçişlerinde hastalanmamak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yollarından biri de doğal ürünler kullanmaktan geçiyor. Zengin içeriğiyle doğal gıdalar arasında büyük öneme sahip olan ve piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha etkili olduğu Oxford Üniversitesi tarafından yapılan testler ile ispatlanan bala olan talep giderek artıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde balın çok etkili olduğunu belirten Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, propolis ve bal ile yapılan karışımların çok daha güçlü olduğunun altını çiziyor. Bal Gurmesi Aksoy, “Bal ve arı ürünleri insanların doğada tüketebileceği en kıymetli gıdaların başında geliyor. Oxford Üniversitesi, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50 azalttığı saptandı. Balın etkisini daha da artırmak için propolis ile doğru karışım şeklinde tüketilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullanıyor.

Bal ve propolis nasıl kullanılır?

Aksoy, salgın hastalıklara karşı bal ve propolis karışımının şu şekilde kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Arı ürünlerinden hazırlanacak tüm karışımlarda öncelikle doğal, saf ve katkısız ürünler kullanılmalıdır. Doğallığından emin olduğumuz her bir çorba kaşığı ham bal için yarım çay kaşığı katkısız toz propolis eklenmelidir. Karışımlar hazırlanırken asla metal kaşık kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım cam kavanozda, serin ve rutubetsiz bir yerde, oda sıcaklığında saklanmalıdır. Sabahları aç karnına düzenli şekilde tüketilmelidir” şeklinde konuştu.