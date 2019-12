"Gripten tavuk suyuna ?orbayla korunabilirsiniz"

Dr. Fevzi Sefa Derek?y, gripten korunmak i?in bol C vitamini t?ketilmesi gerekti?ini belirterek, "Tavuk veya hindi suyu ?orba, so?an, sar?msak, tar??n, zencefil, bal, ?hlamur ve ada ?ay? ba????kl???n artmas?nda yararl? olur." ifadelerini kulland?.

?aml?ca Medipol ?niversitesi Hastanesi Kulak Burun Bo?az Hastal?klar?ndan Dr. Fevzi Sefa Derek?y, ?st solunum yolu enfeksiyonlar? ve gripten korunman?n yollar?na ili?kin ?nemli a??klamalarda bulundu. Dr. Derek?y, eri?kinlerde y?lda ortalama 2 ila 4 kez, ?ocuk ya? grubunda ise y?lda ortalama 6 ila 10 kez kadar g?r?lebilen ?st solunum yolu enfeksiyonlar?n?n (?SYE) genellikle kendi kendine iyile?ti?ini belirtti.

Ancak nadiren de olsa bu enfeksiyonlar?n komplikasyonlara yol a?abilece?ine de?inen Dr. Derek?y, "?st solunum yolu denildi?inde burun, paranazal sin?sler, geniz, bo?az, g?rtlak ba?ta olmak ?zere ba? ve boyunda yer alan, g???s bo?lu?u ?zerinde bulunan anatomik olu?umlar akla gelir. ?ks?r?k, burun ak?nt?s? ve t?kan?kl???, d???k ate?, bo?az a?r?s? olarak ortaya ??kar bazen de enfeksiyon ayn? anda birden fazla anatomik b?lgeyi de etkileyebilir. ?st solunum yolu enfeksiyonlar?n nedenleri aras?nda viral ve bakteriyel mikroorganizmalar etkili olur. Bazen ba?lang??ta viral enfeksiyon varken, sonradan bakteriyel ?zellik kazan?r veya birden fazla nedensel ajan ayn? anda etkili olabilir." dedi.

"Kre?lerle birlikte enfeksiyonlarda yayg?nla?t?"

Dr. Fevzi Sefa Derek?y, hastal???n kapal? ve kalabal?k ortamlarda, psikolojik stres varl???nda art?? g?sterdi?ine dikkat ?ekerek, ??yle devam etti: "Kre?lerin yayg?nla?mas? ile 6 ya??ndan k???k ?ocuklarda ?SYE s?k g?r?lebilir. Hastal?k ki?inin kulland??? mendil, havlu, tabak, ?atal gibi e?yalarda ve kap? kolu gibi temas etti?i ya da hap??r?k, ?ks?r?k arac?l???yla mikroplar?n g?z, burun ve a??z mukozas?na nakliyle ger?ekle?ir. 24 ila 48 saat s?ren hafif ate?, k?rg?nl?k, i?tahs?zl?k, ???me ve titremeden olu?an bir ba?lang?? vard?r. Daha sonra ?iddetli sulu burun ak?nt?s?, bo?azda yanma, hap??r?k ve ?ks?r?k ortaya ??kar. G?zlerde k?zar?kl?k, seste kabala?ma, burun t?kan?kl???, koku ve i?itmede ge?ici kay?plarla ba? d?nmesi geli?ebilir. Bakteriyel enfeksiyonun eklenmesi, burun ak?nt?s?n?n koyula?mas?, sar?-ye?il renge d?nmesi, ate? ve di?er klinik bulgular?n a??rla?mas?yla anla??l?r. Bu halde antibiyotik kullan?m? gerekir."

"?ocuklarda bulant? ve kusma g?r?lebilir"

Gribin ise ortalama iki g?nl?k ba?lang?c? takiben ve nezleye g?re daha ani ba?lang??l? oldu?una i?aret eden Dr. Derek?y, ?u bilgileri verdi: "Y?ksek ate?, k?rg?nl?k, ?ks?r?k, i?tahs?zl?k, ba? a?r?s?, kas ve eklem a?r?lar? ile ortaya ??kar. Hasta ki?iden ?ks?r?k veya hap??r?k yoluyla ya da kullan?lan e?yaya temas ?eklinde bula??r. Hastal?k 3 ila 7 g?nde iyile?me ile sonu?lan?rken, ?ks?r?k iki hafta kadar devam edebilir. ?ocuk ya? grubunda orta kulak enfeksiyonu, bulant? ve kusma g?r?lebilir. Eri?kinlerde ise zat?rre, akci?er iltihab?, sin?zit ve kalp hastal?klar?n ?iddetlenmesi gibi komplikasyonlara, hatta ?l?mlere yol a?abilir. Tedavide yatak istirahati, bol s?v? al?nmas?, solunum yollar?n?n nemlendirilmesi ve semtomatik ila? uygulanmas? yer al?r. ?lk g?nlerde doktora ba?vurulursa antiviral ila?lar tedavi edici olur."

"Y?ksek risk grubundakiler her y?l a?? yapt?rmal?"

Dr. Derek?y, risk alt?ndaki hasta gruplar?na ve gripten korunman?n yollar?na ili?kin ?u ifadeleri kulland?: "5 ya? alt? ve 65 ya? ?zerindekiler, uzun s?re aspirin tedavisi alan 19 ya??ndan k???k bireyler, gebeler, kronik akci?er ve kalp-damar hastalar?, kanserliler, b?brek hastalar? ve huzurevinde kalanlar y?ksek risk grubu olarak adland?r?l?r. Bu y?ksek risk grubunun her y?l Eyl?l-Ocak ay? aras?nda a??lanmas? gerekir. H1N1 influenza vir?s?n?n yeni bir tipi ku?, domuz ve insan vir?slerinin kat?l?m?yla t?remi?tir. En fazla gen y?k?, domuz influenza vir?slerinden geldi?i i?in domuz gribi ad? da verilen salg?nlarda, ?ubat 2010'dan beri t?m d?nyada 14 bin 286 can kayb? ya?anm??t?r. Bu tip vir?s enfeksiyonlar?, mide-ba??rsak bozukluklar? ?eklinde de ??kabilir. S?k s?k el y?kama, hasta ki?iden yakla??k iki metre uzakl?kta bulunmak, eldiven ve maske kullanmak, hastan?n 10 g?n kadar toplumdan uzak, evde istirahati koruyucu ?nlemler aras?nda say?labilir. K???n kapal? ve kalabal?k ortamlardan uzak kal?nmal?. Bol C vitamini i?eren limon, mandalina, portakal, greyfurt gibi meyveler ve ?l?k-s?cak i?ecekler koruyucudur. Tavuk veya hindi suyu ?orba, so?an, sar?msak, tar??n, zencefil, bal, ?hlamur ve ada ?ay? ba????kl???n artmas?nda yararl? olmaktad?r."