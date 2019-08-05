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‘Grup Gündoğarken ile Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar' başlıyor

Müziğin keyfi terasta çıkacak.

‘Grup Gündoğarken ile Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar' başlıyor.


İstanbullular yazı güzelleştiren uzun akşamları, Akmerkez Üçgen Teras'ta müzikle dolu dolu geçirecek. Yaza özel düzenlenen program ‘Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar', 6 Ağustos Salı akşamı başlıyor. Yıldızların altında sevilen sanatçıları ağırlayacak ve misafirlere sohbet ve müzik dolu bir gece yaşatacak olan Grup Gündoğarken'in ilk konuğu Fatma Turgut olacak. Turgut, dünden bugüne eskimeyen şarkıları canlı olarak yorumlayacak. Grup solistleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in samimi hikayeleri şarkılara eşlik edecek.


Tüm misafirlerinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik saat 20.00'da başlayacak.

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