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Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın son konuğu Mirkelam

Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar yoğun istek üzerine bir kez daha misafirlerle buluşacak.



Yaz akşamlarına yeni bir soluk getiren müzikli söyleşi programı Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar, yoğun istek üzerine bir kez daha Akmerkez Üçgen Teras'ta misafirlerle buluşacak. Müzik ve sohbet dolu yaz gecelerine İstanbullular 17 Eylül Salı akşamı Türk pop müziğinin sevilen ismi Mirkelam ile veda edecek.


Mirkelam, geçmişten bu güne en sevilen şarkıları yıldızların altında yorumlayacak. Grup solistleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in gülümseten anıları ve samimi hikayeleri de şarkılara eşlik edecek.

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