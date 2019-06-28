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GSA öğrencileri jüri karşısında

Sanat eğitiminde akademik disiplinle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, kaliteli sanat anlayışı çerçevesinde Türkiye’de önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.

Sanat eğitiminde akademik disiplinle hareket eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, kaliteli sanat anlayışı çerçevesinde Türkiye'de önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi.


Akademide 3 yıllık eğitimin tamamlayan öğrenciler, mezun olmak için projeleri ile bağımsız sanat kurulunun karşısına çıktı. Jüri koltuğunda ise geleneksel sanatlar alanında uzman eğitmenler Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Dr. Öğretim Üyesi Latife Aktan, Öğrt. Üyesi Taner Alakuş, Öğrt. Üyesi Semih İrteş, Dürdane Ünver ve GSA Yöneticisi Hakan Dağlı bulundu. Objektif bir değerlendirmeden geçen 162 öğrenci, jüri değerlendirmeleri sonucu mezun oldu. Alanında uzman isimlerden, kaliteli sanat eğitimi almış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin Temel Sanat Eğitimi, Minyatür, Ebru, Tezhip, Bilimsel Bitki Resmi, Kaligrafi, Hat, Çini, Osmanlıca, İnce Kağıt Oymacılığı ve Kağıt Konservasyonu branşlarında eğitim gören öğrencileri jüri karşısına çıktı.

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