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GSA'dan yeni nesil sergi

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, Yeni Nesil Atölye çalışması Karma Resim Sergisini öğrencilerle buluşturdu.


Osman Zeki Üngör İlkokulu'nda gerçekleşen sergide, öğrenciler geleneksel sanatlarla tanıştırıldı. Minyatürden hat sanatına pek çok geleneksel sanat eserinin bulunduğu sergiye öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.


“7 okula daha gideceğiz”


Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı, öğrencileri geleneksel sanatlar alanında bilgilendirdi. Sadece bununla kalmayacaklarını da belirten Hakan Dağlı, Geleneksel Sanatlarla ilgilenmek isteyen öğrencileri merkezlerinde ağırlayarak yeni nesil atölye çalışması yapacaklarını söyledi. Ebru, kaligrafi, minyatür ve atölye plus olmak üzere 4 atölye açacaklarını belirten Dağlı, 7 okulda daha giderek çocukları geleneksel sanatlarla tanıştıracaklarını ifade etti. Yaklaşık 50 eserin yer aldığı sergi 1 ay boyunca açık kalacak.

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