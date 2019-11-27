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GSYİAD'dan İhlas Haber Ajansı'na 2 ödül

Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen sarı-kırmızılı kareler fotoğraf ve video yarışması gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı, fotoğraf ve video kategorisinde 2 ödül birden kazandı.


Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen sarı-kırmızı kareler fotoğraf ve video yarışması gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de katıldığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı, 2 dalda ödüllendirildi. İHA foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, fotoğraf dalında ödüle layık görülürken, İHA muhabiri Uygar Aydın da, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamalarında Florya'da çektiği görüntülerle, görüntü dalında ödül aldı.


Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu takdim etti.

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