GÜBRETAŞ'tan 69'uncu yıl anısına İskenderun'a Hatıra Ormanı

Bu kapsamda İskenderun'a 11 bin 111 fidan dikildi.

GÜBRETAŞ, sektördeki konumunu sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de desteklemeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda, özellikle son 15 yılda eğitim ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. 2006'da başlatılan Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi, 2007'den beri ziraat fakültelerinde okuyan çiftçi çocuklarına verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteği, şirketin 60'ıncı yıldönümü anısına Hatay'ın İskenderun ve Kocaeli'nin Başiskele ilçelerinde yaptırılan okulların yanı sıra GÜBRETAŞ Hatıra Ormanı uygulamaları gibi başlıca projelerle şirketin sosyal faydaya yönelik faaliyetleri devam ediyor. Toprak ve çevre dostu bir yaklaşımla gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefleyen şirket, 2008 yılında Konya'da ve 2014'te ise İstanbul-Şile'de hatıra ormanları oluşturmuştu.

Şirket, bu kez 1954'te Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını kurduğu İskenderun bölgesinde yeni bir adım attı. Geçtiğimiz sonbaharda bölücü terör örgütü tarafından Hatay'da çıkarılan yangınlarda zarar gören alanları yeniden ağaçlandırıp yeşertmek amacıyla GÜBRETAŞ'ın 69'uncu yıldönümü anısına İskenderun'da Hatıra Ormanı kuruldu. Şirketin ilk fabrikasının ve tesislerinin bulunduğu İskenderun'un Sarıseki bölgesinde gerçekleştirilen törenle 11 bin 111 adet fidan toprakla buluşturuldu.

“Bu topraklardan aldığımız güçle bu toprağa değer katıyoruz”

Fidan dikim töreninde konuşan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, Adnan Menderes döneminde kurulan şirketimizin bu topraklara atılan ilk tohum olarak İskenderun'daki fabrikasıyla üretime başladığını hatırlatarak, geride kalan 69 yılda şirketin yatırımlarıyla ülke genelinde kök salıp büyüyerek kocaman bir ağaca dönüştüğünü belirtti. Yumaklı,“Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi'nin şirketi olan GÜBRETAŞ ağacı; bugün gelinen nokta itibariyle Türkiye genelinde 2 ildeki üretim tesisleri, 4 laboratuvarı, 5 lojistik merkezi, 8 bölge müdürlüğü ve 2 bin 750 civarındaki satış noktasıyla ülkenin dört bir yanına dallarını uzatıp meyve vermeye devam etmektedir. Öyle ki ilk olarak İskenderun'a dikilen bu ağacın dalları, son yıllarda gerçekleştirdiği yurtdışı yatırımlar ve yaptığı ihracatla dünyaya da uzanmış durumdadır” dedi.

Şirketin kuruluşundan beri topluma fayda sağlama misyonuyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını “Bu topraklara değer katıyoruz” sloganıyla özetlediklerini belirten Yumaklı, “Şirketin sektöre öncülük ettiği konulardan biri de sosyal sorumluluk projeleridir. Bu ülkenin topraklarından aldığı güçle yine bu topraklara değer katma yaklaşımıyla hareket eden şirketimiz, özellikle eğitim ve çevre odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. Eğitim alanında yaptırdığımız okullar ve her yıl birçok ziraat fakültesi öğrencisi çiftçi çocuğunun yararlandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu, tarımda sürdürülebilirlik için 2006'dan beri yürüttüğümüz Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesi ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik için farklı faaliyetlerimizle bu topraklara değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

13 yılda 25 binden fazla fidan dikildi

Aynı zamanda şirketin gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmaya yönelik sosyal projeler de gerçekleştirdiğini vurgulayan Yumaklı,“2008'de Konya'da ve 2014 yılında İstanbul-Şile'de kurduğumuz GÜBRETAŞ Hatıra Ormanı alanlarında toprakla buluşturduğumuz 14 bin fidan, artık büyüyüp ağaçlara dönüştü. 11 bin 111 fidan daha diktiğimiz İskenderun'daki yeni Hatıra Ormanı ile Türkiye genelinde toprakla buluşturduğumuz toplam ağaç sayısını 25 binin üzerine çıkarmış oluyoruz. Bunu gelecek yıllarda 100-200 binlere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Dikilen yeni fidanların, 15-20 sene sonra çocuklara miras kalacağına dikkat çeken Yumaklı,“Bölgede 20 saat süren yangın 20 yılın birikimini götürdü, bu çok acı. Bundan ders çıkarmamız gerekir. Keşke yakılmasaydı da biz üstüne koymuş olsaydık, keşke yıkılmamış olsaydı da bir tuğla daha üzerine konulmuş olsaydı” diyerek, sözlerini hatıra ormanının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

“Yatırımları ve sosyal projeleri için şirkete teşekkür ediyoruz”

Törende konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, orman yangınları esnasında tüm kamu ekipleriyle birlikte yangının söndürülmesi için yoğun şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Yanan yerlerle ilgili o dönem çeşitli spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Kaymakam Yönden, en kısa zamanda alanları yeşillendirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Kaymakam Yönden, “Bu yangın gerçekleştiğinde çok üzüldük ama yananlardan daha fazla ağacı bu topraklara dikeceğiz. Bu konuda farklı kişi ve kurumların da yoğun bir destek talebi var. Yaza kadar bu bölgenin tamamını yeniden ağaçlandırmış oluruz. Şirket hem tesisleri ve yatırımlarıyla hem yaptırdığı okullarla hem de bu gibi sosyal projeleriyle İskenderun'a katkı sağlamaya devam ediyor. Bu anlamlı desteği için GÜBRETAŞ ailesine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalıda bölgenin 2 milyon fidana ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Bu alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaları el birliğiyle sürdürüyoruz. Bu konudaki katkıları ve dikilen 11 bin 111 fidan şirkete teşekkür ederiz” dedi.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise “Sonbahardaki yangınla ciğerlerimizi yaktılar. Ama bunun telafisi zor değil. Biz bu yaraları onarıp hep birlikte bölgeyi daha fazlasıyla yeniden yeşilleştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına konuşmacılara Genel Müdür İbrahim Yumaklı tarafından plaket takdim edildi. İskenderun Müftüsü Osman Şekerci'nin yaptığı duanın ardından davetliler, GÜBRETAŞ Ortaokulu öğrencileriyle birlikte ilk fidanları dikerek can suyunu verdi.

Covid-19 salgın önlemleri nedeniyle dar kapsamlı planlanan Hatıra Ormanı dikim törenine GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman'ın yanı sıra İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nizamettin Ülker, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Tarım Kredi Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül ile bölge protokolünden önemli isimler ve GÜBRETAŞ Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Törenin sonunda katılımcılara günün anısına hatıra ormanı sertifikaları ile fidan hediyeleri verildi.