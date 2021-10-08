Gübretaş'tan Ar-Ge alanında yeni bir üniversite ve sanayi iş birliği hamlesi

GÜBRETAŞ sürdürülebilir tarım alanında milli ekonomiye yeni katma değerler sağlayabilmek için son yıllarda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını üniversite iş birlikleri ile kuvvetlendiriyor. Şirket Ar-Ge çalışmalarının önemli bir sacayağını oluşturan üniversite ve sanayi iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve üniversite iş birliği kapsamında Sabahattin Zaim Üniversitesi ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. 8 Ekim Cuma günü üniversite kampüsünde gerçekleşen imza töreni, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Genel Müdür İbrahim Yumaklı, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'un katılımlarıyla gerçekleşti. İş Birliği Protokolü imza töreninde tarımsal araştırma ve geliştirme alanında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortak projeler yürütüleceği de belirtildi.

Verim ve kalite artışı için üreticiler nezdinde bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerinin yanı sıra sektörde gübre kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni nesil bitki besleme ürünleri geliştirmeye yönelik Ar-Ge yatırımlarıyla da öne çıkan şirket, son yıllarda sanayi-üniversite iş birliklerini kuvvetlendiriyor.

“Ülkemizde sürdürülebilir tarım için bitki besleme ürünlerinin tedarikinden çiftçiye ulaşmasına kadarki aşamaların tamamında gösterdiği sorumluluğu üniversitelerimizle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile devam ettiriyor”

Konuşmasında tarımsal sürdürülebilirliğin öneminden bahseden GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “Dünya nüfusunun önümüzdeki 30 yıl içinde 9 milyarı geçmesi bekleniyor, bununla birlikte dünyada tarımsal üretim yapılabilen alan ise çok kısıtlı. Küresel çapta gıda güvenliğini sağlamak ve açlık problemini bitirmek için tarımsal üretimin yüzde 50 ila 70 oranında artırılması gerekiyor. Tarım yapılabilen toprak yüzölçümünün yetersizliğinin yanı sıra nüfus artışı ile birlikte tarımsal alanlar da azalıyor. Bu faktörlerle birlikte çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir diğeri tarımsal üretimin önündeki iklim krizi.

Bu tabloda elbette tarımsal sürdürülebilirlik ve Ar-Ge çalışmaları hayati bir önem arz ediyor. Özellikle ülkemizde hammaddesi ithalata bağlı gübre sektörüne yeni nesil yerli ve milli gübre çalışmalarıyla yeni bir soluk kazandırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda hem üniversitelerimizle hem kamu kurumlarıyla tarımsal üretim alanında ürün geliştirme odaklı iş birliklerimizi güçlendirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Geliştirilecek yeni nesil yerli ve milli ürünlerle sektörde gübre kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Dr. Fahrettin Poyraz “Gübrelerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması adına uzun yıllardır üreticilerle ortak çalışmalar yürütüp farkındalığı artırmaya çalışıyor. Topraklarımızın geleceği için gübrelemenin optimum şekilde doğru yöntemlerle yapılması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Bunun yanında Ar-Ge çalışmalarıyla geliştireceğimiz yerli ve milli yeni nesil ürünlerle sektörde hammadde ithalatını minimize etmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimizin kullandığı ürünlerin etkinliği artırılacak ve bu yenilikçi bitki besleme yaklaşımları ile verim ve kalitede de artış yaşanacak” şeklinde konuştu.

Poyraz, “Ülkemizde sürdürülebilir tarım için bitki besleme ürünlerinin tedarikinden çiftçiye ulaşmasına kadarki aşamaların tamamında gösterdiği sorumluluğu üniversitelerimizle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile de devam ettiriyor. Bugün üniversite sanayi iş birliği için önemli bir adım daha atıyoruz. Bu iş birliğinin akademiye ve sektöre hayırlar getirmesini dilerim” diyerek sözlerini bitirdi.

İmzalanan iş birliği hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut şunları kaydetti: “İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bir araştırma üniversitesidir. Altyapımızı ve entelektüel sermayemizi buna göre oluşturuyoruz. Bu kapsamda sanayi ile işbirliğini çok önemsiyor ve birbirimize değerli katkılar sunuyoruz. İmzaladığımız bu protokol de hayırlı bir adım olacaktır. Ülkemiz insanının sağlıklı, doğru, bilinçli ve kaliteli ama aynı zamanda ekonomik bir şekilde beslenebilmesi için üniversitelerin ve araştırma kurumlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Toprak ana ile sağlıklı ve doğru bir ilişki kurabilirsek, tarımın geleceği için sağlayacağımız başarılar artacaktır. Bu işbirliği ile Ar-Ge çalışmalarının ülkemizin tarımsal kalkınmasına, daha güzel bir geleceğin birlikte inşasına ve milli tarım politikasına katkı vereceğini düşünüyorum. Bu işbirliği protokolünün ikinci Abdülhamit tarafından kurulan ve ülkemizin ilk modern tarım çalışmalarının yapıldığı tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar mektebi binasında imzalanması da güzel bir tevafuktur.”

İş birliğini değerlendiren Genel Müdür İbrahim Yumaklı şöyle konuştu: “Bitki besleme alanındaki tecrübesini Ar-Ge vizyonuna yansıtan bir kurumuz. Üniversite ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitki besleme alanında yürütülen Ar-Ge çalışmaları tarımın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin sağlanması adına da çok kritik bir eşik, hem GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, hem Sabahattin Zaim Üniversitesinin kıymetli akademisyenleri Ar-Ge faaliyetlerinde bu bilinçle çalışmaktadır. Sabahattin Zaim Üniversitesiyle imzaladığımız iş birliği protokolü tarımsal üretimimize değer katacaktır. Üniversitenin zengin akademik kadrosu ve akademisyenlerimizin birikimiyle tarımsal Ar-Ge çalışmalarını daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum.

2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesiyle on yıllık bir iş birliği protokolü imzaladık. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu iş birliği meyvelerini vermeye başladı. 2020 yılında yerli ve milli biyoteknoloji içerikli bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesine altyapı sağlamak için üniversite bünyesinde bir Ar-Ge Serası kurulumu gerçekleştirdik. Yine aynı yıl TÜBİTAK tarafından onaylanan 2244 Sanayi Doktora Projesi için çalışmalar başladı. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesiyle imzaladığımız protokol kapsamında TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi çalışmalarımız da devam ediyor.”

İmzaladıkları işbirliği protokolü ile tarımsal üretime katkı sağlayacak faydalı işler yapacaklarını da ifade eden Genel Müdür Yumaklı, “Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Bulut'un da ifade ettiği gibi bu kıymetli iş birliğini ülkemizin ilk modern tarım çalışmalarının yapıldığı tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi binasında imzalamak bizim için değerli bir husustur” şeklinde konuştu.