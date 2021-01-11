GÜBRETAŞ'tan bilinçli tarıma katkı

Bilinçli tarım faaliyetleriyle Türkiye'deki tarımsal eğitimin yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayan GÜBRETAŞ, ‘Model Üretim Alanları' projesiyle de üreticiler için verim artışı örnekleri ortaya koymaya devam ediyor. 2020'de yapılan uygulamalarda yine ülke ve bölge ortalamasının üzerinde sonuçlara ulaşan şirket, bu yıl daha fazla noktada farklı bitkiler için model üretim alanları oluşturmayı hedefliyor.

GÜBRETAŞ'ın Türkiye genelinde tarımsal verimliliği artırmak amacıyla özellikle son 15 yılda yoğun şekilde yürüttüğü bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerinde, üreticilere toprak analizi, bilinçli bitki besleme, bilinçli tarım teknikleri gibi konularda eğitimler ve tarımsal danışmanlık hizmetleri verilmeye devam ediliyor. Salgın döneminde çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü kimyevi gübreyi kesintisiz şekilde temin ettiği belirtilen şirketin, bir yandan da model üretim alanı gibi uygulamalarıyla çiftçilerin yanında olmayı sürdürdüğü açıklandı.

Şirketin üreticiler arasında doğru tekniklerin yaygınlaşmasına yönelik projeleriyle tarımsal bilinçlenmeye katkı sağladığını belirten Genel Müdür İbrahim Yumaklı, “Şirket olarak kuruluşumuzdan beri koruduğumuz verimliliği artırma misyonu doğrultusunda, ürünlerimizle ve çiftçilere sunduğumuz hizmetlerle tarıma katma değer sağlıyoruz. Bu çerçevede uzman ziraat mühendislerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında üreticilere ulaşarak farklı yöntem ve kanallarla ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyorlar. Bu çalışmalarla her zaman ve her yerde üreticinin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Model alanlarda yüksek verim artışları sürüyor

GÜBRETAŞ'ın ülke tarımının gelişimi için sosyal fayda sorumluluğuyla da hareket eden bir şirket olduğunu vurgulayan Yumaklı, “Sadece yenilikçi ürünler geliştirip bunları üreticilere ulaştırmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda farklı illerde önder üreticilerle yaptığımız işbirlikleriyle bilinçli tarım örnekleri ortaya koyarak, yüksek verime ulaşmanın nasıl mümkün olabileceğini de gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu çerçevede 2017'ye kadar her yıl 4-5 yerde yapılan model üretim alanı çalışmalarını son 3 yılda hızla arttırdıklarını belirten Yumaklı, “Tarımda somut örnekler görmenin ve göstermenin, etkili bir farkındalık sağladığına inanıyoruz. Son yıllarda üreticilerin bizzat arazide gözlemleyerek bilgi edinme yöntemine ilgisinin artması da bunu destekliyor. Bu nedenle model üretim alanı sayımızı yıldan yıla artırıyoruz. 2018 yılında ülkemizin 18 farklı yerinde kurduğumuz ve 2019'da sayısını 27'ye çıkardığımız GÜBRETAŞ model üretim alanlarını, salgına rağmen 2020 yılında ülkemizin 29 noktasına ilaveten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 2 yerle birlikte toplamda 31'e yükseltmiş olduk” diye konuştu.

Geride kalan yılda mısırdan zeytine, fındıktan şeker pancarına ülkemizde yaygın yetiştirilen toplam 16 farklı tarımsal ürün için model üretim alanları kurduklarını hatırlatan Yumaklı, salgının getirdiği zorluklara rağmen bu deneme arazilerinde yine üreticilerin yüzünü güldüren hasatlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin süreçleri hakkında yaptığı değerlendirmede Yumaklı, “Belirlediğimiz kriterlere uygun olarak farklı illerde bazı üreticilerle ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışmaların tüm aşamaları, şirketimizin ziraat mühendisleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekim öncesinden başlayıp hasada kadar devam eden süreçte arazideki bitkinin gelişimi her adımda ziraat mühendislerimiz, üreticiyi de bilgilendirerek aslında uygulamalı bir eğitim gerçekleştirmiş oluyor. Bu çalışmalar sayesinde üreticiler arasında bilinçli tarımın yaygınlaşmasını sağladık” açıklamasında bulundu.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2020'de gerçekleştirilen model üretim alanı uygulamalarında da Türkiye ve bölge verim ortalamasının üzerinde alınan sonuçları bazı örnekler vererek hatırlatan Yumaklı, “Bölgedeki önder üretici verim ortalamalarıyla kıyaslandığında bu yıl Siirt'teki Siirt fıstığında yüzde 49, Balıkesir'deki silajlık mısırda yüzde 52, Düzce'deki fındık hasadında yüzde 60, Yozgat'taki şekerpancarı uygulamasında yüzde 66 ve Mersin'deki zeytin model alanında ise yüzde 117 daha yüksek verimler elde ettik. Türkiye verim ortalamalarıyla kıyaslandığında bu oranların da üzerine çıkılıyor. Ürüne, bölgeye ve seçilen arazinin toprak değerlerine göre farklı oranlara ulaşılsa da genel manada diğer faktörlerin de uygunluğu halinde bilinçli yöntemlerle tarımsal üretim yapıldığında, bir araziden en az ortalama yüzde 25-30 verim artışı sağlanabildiğini ve bu oranların bazen birkaç katına kadar çıktığını her yıl farklı noktalarda somut örneklerle ortaya koymaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda model alanların hasat zamanı bölgedeki çiftçilerin geniş katılımıyla yapılan tarla ve bahçe günü etkinliklerini salgın tedbirleri dolayısıyla yapmadıklarını belirten Yumaklı, “2020'de deneme arazilerinde gerçekleştirdiğimiz uygulama ve hasat süreçlerini gösteren filmler hazırladık ve bunları dijital mecralarda yayınlayarak, yapılan örnek uygulamaların sonuçları tüm üreticilerle paylaşmış olduk. Bilinçli tarıma yönelik bu filmlerimiz yoğun bir ilgi görüyor” dedi.

“Verimle birlikte üretici gelirleri de artıyor”

Ulaşılan bu başarılı verim sonuçlarının, ülke tarımındaki büyüme potansiyelini göstermesi açısından önemli olduğunu aktaran İbrahim Yumaklı, “Bilinçli tarımın yaygınlaşması halinde Türkiye genelinde tüm arazilerden optimum girdi kullanımıyla daha yüksek verim alınarak üretici gelirlerinin arttırılabileceğini bu model uygulamalarla ortaya koyuyoruz. Verim ve kaliteyle birlikte üretici gelirlerinin artışı, tarımın ülke ekonomisine katkısını da yükseltecektir” şeklinde konuştu.

GÜBRETAŞ'ın 2021 yılıyla ilgili model alan planlamalarına da değinen Genel Müdür Yumaklı, “Model üretim alanları projesinde il ve ürün çeşitliliği sayımızı giderek artırmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda sahadaki ziraat mühendislerimiz Isparta, Kayseri, Yalova, Iğdır, Şırnak, Kastamonu ve Afyon gibi daha önce model üretim alanı çalışması yapılmayan illeri de planlamaya dahil ederek, başlıca tarımsal ürünlerin yanında sarımsak, havuç ve fıstık gibi farklı ürünler için de model alan hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl en az 33 noktada model üretim alanı kurarak, bu rol model verimlilik çalışmalarımızı artan tempoyla sürdürme niyetindeyiz” diye konuştu.

“Böyle değerli bir ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyoruz”

Türkiye'de tarımın ve tarımsal öğretimin köklü bir geçmişe sahip olduğunu da hatırlatan İbrahim Yumaklı, “İnsanlığın gıda ve beslenme ihtiyacının karşılanması açısından gün geçtikçe stratejik önemi artan tarım sektöründe, ülke olarak çok büyük bir potansiyele ve imkanlara sahibiz. 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul'da kurulan Halkalı Ziraat Mektebi, bu topraklarda tarımsal eğitime verilen önemi göstermektedir. Bu vesileyle ülkemizde tarımsal öğretimin başlamasının 175'inci yıldönümünü kutlarken, özellikle salgın sürecinde de kesintisiz tarımsal üretim için fedakarca emek vermeyi sürdüren çiftçilerimize saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Böyle değerli bir ailenin üyesi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.