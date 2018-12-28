Güç kaynakları (UPS) için aşırı gerilim sönümleyici önerisi

Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, güç kaynakları tıpkı regülatörler gibi mikrosaniyelik voltaj dalgalanmasını, oluşan aşırı gerilimi engelleyemediklerini belirterek, "Bu da cihazlarda elektrik kaynaklı hasarların yaşanmasına sebep olur. Trimbox gibi aşırı gerilim sönümleyici kullanılarak, voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlara karşı cihazlar korunurken ve oluşabilecek yangınlar tamamen engellenmiş olur" dedi.

Elektrik kesintileri, yapılar da elektrik tesisatına bağlı cihazlar için büyük bir risk oluşturuyor. Aniden değişen elektrik akımı, cihazların zarar görmesine neden oluyor. Güç kaynağı kullanarak bu kesintilere karşı önlem alınabiliyor. Ancak kullanıcılar, güç kaynağı kullanılmasına rağmen elektrikli cihaz arızalarının önüne geçemiyor.

Güç kaynağı kullanıcıları için bilgiler veren Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, "Kesintisiz güç kaynağı (UPS) elektronik aletleri şebeke beslemesinin kesilmesine karşı koruyan bir cihazdır. Genel olarak tolerans dışında kalan yüksek ve düşük voltajın gelmesini de önleyebiliyor. Çalışma amacı jeneratör ile benzer olsa da, kesinlikle farklı bir amaca ve sisteme sahiptir. Jeneratör, elektrik enerjisini genellikle fosil yakıtları elektrik enerjisine çevirerek sistemin çalışmasını sürdürmesini sağlar. Ancak tekrar devreye girmesi için belli bir süre gerekir ve en gelişmiş modellerde bile birkaç saniyelik bir boşluk olabilmektedir. UPS, jeneratörün aksine elektronik aletlere optimize edilebilmekte ve depoladığı enerjiyle genel tesisat yerine belli cihazları besleyebilmektedir. Bu bakımdan jeneratörden çok daha verimli bir kullanım da sağlar" ifadelerini kullandı.

"Aşırı gerilim güç kaynağına zarar verir"

Elektrikte meydana aşırı gerilim konusunda güç kaynağı kullanıcılarını uyaran Yurttaş, "Nihayetinde kesintisiz güç kaynağının da bir elektronik cihaz olduğunu belirtmek gerekiyor. UPS de diğer cihazlar gibi bir besleme frekansına sahiptir. Elektrik kesintilerinde gerçekleşen voltaj değişimlerini tolare edebilse de, bazı durumlarda yüksek voltaja karşı savunmasız kalır. Özellikle yıldırım gibi aşırı voltaj akımlarına ve statik elektrik birikiminden kaynaklanan dengesizliğe karşı savunmasız kaldığını söylemek gerekiyor. Güç kaynağının yüksek gerilim sebebiyle bozulması, sadece elektrik kesintilerinde sorun oluşturan bir durum değildir. Aşırı gerilime maruz kalmış bir güç kaynağı, bağlı cihazlar için her zaman tehdit oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

"Topraktan gelen aşırı gerilime karşı savunması yok"

Güç kaynağı kullanıcı şikâyetlerini paylaşan Trimbox Ceo'su, "Güç kaynağı kullanıcılarının en çok dile getirdikleri şikâyet; "Güç kaynağı kullanılmasına rağmen, güç kaynağının bağlı olduğu cihaz aşırı gerilim ya da voltaj dalgalanması sebebi ile hasar alıyor, elektronik kartları yanıyor". Bazı durumlarda güç kaynağı zarar görmezken, bağlı bulunan cihazlar elektrik kaynaklı hasar alabiliyorlar. Bunun sebebi ise güç kaynakları şebekeden gelen voltajı bir regülatör gibi dengeleyebilirken, topraktan gelen aşırı gerilime karşı korumasız olmalarıdır. Toprakta oluşan aşırı gerilim, güç kaynağının güvenlik açığıdır. Bu durum meydana geldiğinde güç kaynağı zarar görmezken, koruması gereken elektrikli cihazlar ve elektronik kartları hasar alırlar. Kullanıcılar bunun önüne geçmek ve zarar görmemek için aşırı gerilim sönümleyici kullanmalarını gerekiyor. Güç kaynakları da tıpkı regülatörler gibi mikrosaniyelik voltaj dalgalanmasını, oluşan aşırı gerilimi engelleyemezler. Bu da cihazlarda elektrik kaynaklı hasarların yaşanmasına sebep olur. Trimbox gibi aşırı gerilim sönümleyici kullanılarak, voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlara karşı cihazlar korunurken ve oluşabilecek yangınlar tamamen engellenmiş olur" dedi.