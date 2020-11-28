İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gulbrandsen'den 3 haftada 5 gol

Medipol Başakşehir’in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.


Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen, 59. dakika Demba Ba'dan geldi. Başakşehir'de son haftalarda takımını sırtlayan isim olsan Norveçli futbolcu Gulbrandsen, Denizli temsilcisini de boş geçmedi. 8. haftada M.Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliğini 2-1 yendiği müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez takımına beraberliği getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen karşılaşmada ise 76'da oyuna girip 81 ve 90. dakikalarda ağları sarsarak turuncu-lacivertlileri umutlandırmıştı. Son olarak bugün Denizlispor kalesine 2 gol atan Gulbrandsen, ligde son 3 hafta toplam 5 gole ulaşmış oldu.


Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayı giymeye başlayan Fredrik, 2019-2020 sezonunda 20 maçta 3 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.