Güler Sabancı'dan, CarrefourSA çalışanlarına tebrik ziyareti

Güler Sabancı, henüz müşteri girişi başlamadan önce marketin hazırlık sürecinde ziyaretini gerçekleştirdi. Salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle hem on binlerce ürünü reyonlarda müşterileriyle buluşturan hem de e-ticaret kapsamında gece-gündüz demeden eksiksiz bir şekilde müşterilerinin evine ulaştıran CarrefourSA çalışanları ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet eden Sabancı, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri uygulamalardan dolayı çalışanları kutladı.

“Ülkemiz adına teşekkür ediyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz”

Hijyen kurallarının istisnasız uygulanması ve gıda güvenliğine verilen önemi ifade eden Sabancı, “Ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz, bu dönemde hepiniz tarih yazdınız” dedi. Sabancı, yerli üreticiyi desteklemenin, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmanın yüzde 100 yerli ve milli tarım ürünlerini reyonlarda müşteriler ile buluşturmanın önemine değindi. “Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran, perakendenin öncüsü CarrefourSA markamız ile e-ticaret operasyonumuzu güçlendiriyor, kapasitemizi her geçen gün müşteri talepleri doğrultusunda artırıyoruz. CRM altyapımızın gücü sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor onlara uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz” diye konuştu. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi hep birlikte yeneceklerini söyleyerek güzel günlerde birlikte olmayı umut ettiklerini dile getirdi. Güler Sabancı, konuşmasını tüm çalışanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sonlandırdı.