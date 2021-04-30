Gülhane Parkı'nda balıkçıl kolonisi

Tarihi Gülhane Parkı'n bulunan ağaçların üzerindeki balıkçıl kuşlarının yuvaları renkli görüntüler oluşturdu. Havadan da görüntülenen kuşların ağaçlara adeta koloni kurduğu görüldü.

Tarihi Gülhane Parkı'nda balıkçıl kuşlarının ağaçların üzerindeki yuvaları renkli görüntülere sahne oldu. Havadan da görüntülenen balıkçıl kuşlarının ağaçların üzerine adeta koloni kurdukları görüldü. Balıkçıl kuşları, parkı ziyarete gelen birçok vatandaşın ilgisini çekti.