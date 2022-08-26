İhlas Haber Ajansı

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Gülşen'in avukatı cezaevi çıkışında açıklama yaptı

Şarkıcı Gülşen’i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret eden avukatı açıklama yaptı.

Şarkıcı Gülşen'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret eden avukatı açıklama yaptı. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile ziyarete gelen avukatı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukatı, Gülşen'in durumunun gayet iyi olduğunu ve kendisini destekleyen herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Durumu gayet iyi ilgilenen herkese teşekkürlerini iletiyor. Gayet güçlü durumda kendisi de açıklama metninde ifade etti. 'Birilerini kırdıysam, incinen herkesten özür dilerim' dedi. Ben hukukçuyum hukuki olarak da bu neticenin olmaması gerektiği kanaatindeyim. Gerekli teknik takipler yapılıyor. İlgilenen herkese sevgilerini iletti” dedi.

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