“Gülümseyin Philippines” Fotoğraf Sergisi Büyükçekmece'de açıldı

Büyükçekmece Belediyesi ile Filipinler İstanbul Başkonsolosluğunun işbirliğiyle düzenlenen “Gülümseyin Philippines” adlı uluslararası fotoğraf sergisi Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda açıldı. Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon'un katıldığı açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. “Gülümseyin Philippines” isimli fotoğraf sergisi, Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu'nun koleksiyonundan orijinal fotoğraflardan oluşuyor. 15 Filipinli fotoğraf sanatçısı tarafından Filipin günlük yaşamının ve kültürünün farklı yönlerinin betimlendiği 16 eserin yanı sıra geleneksel Filipin kostümleri ve çeşitli materyaller de sergide yer aldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon ve 15 Filipinli fotoğraf sanatçısının eserlerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından serginin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreninden sonra davetlilere geleneksel Filipin mutfağının yemekleri ikram edildi.

“Filipinli 15 sanatçının 16 eseri sergilendi”

Daha önce Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldığını, Büyükçekmece'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, “15 yetenekli Filipinli sanatçının gözünden Filipinleri sizlere getirdik. Her birinizden, bu orijinal 16 fotoğrafın her birine yakından bakmanızı rica ediyorum. Bazılarında kültürlerimiz arasında özellikle de günlük yaşantımızı nasıl sürdürdüğümüzle ilgili benzerlikler göreceksiniz. Umarım fotoğrafların uyandırdığı duygu ve hatıraların oluşturduğu hikâyeleri evinize götürür, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşırsınız” dedi.