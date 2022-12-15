"Gülüş estetiği özgüven için yapılıyor"

Son zamanlarda en çok uygulanan estetik uygulamaların başında gülüş tasarımı geliyor. İnsanların genel anlamda gülüş tasarımı yaptırmak istemelerinin başında özgüven eksikliği geliyor. Türkiye Dental kurucu ortakları Gökhan Oskay ve İbrahim Halil Turan, gülüş estetiğinin insanlar üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gülüş estetiğinin daha çok özgüven için yaptırıldığı bilgisini veren Gökhan Oskay, ''Kliniğimize başvuran hastalar hakkında yapmış olduğumuz bir çalışmaya göre her 3 hastadan 2 sinin gülüş tasarımını özgüven artırmak için yaptırdığı bilgisine ulaştık. Gülüş tasarımı özgüven artırdığı gibi kişiye özgü bir tasarım olarak planlanmalı. Kişi özel olduğunda da kişinin sadece fiziksel ve biyolojik durumları değil. Kişinin mesleği, kültür seviyesi, yaşam tarzı, yaşadığı ülke ve şehir, hayata bakış açısı gibi birçok konu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gülüş Estetiği sadece yan yana gelen sıralı beyaz dişlerden ibaret olmamalıdır'' şeklinde konuştu.

İbrahim Halil Turan ise ''Kliniğimizi tercih eden hastalarımızın birçoğu gülüş tasarımlarında kişiye özel yakalamış olduğumuz başarıdan haberdar oldukları için bizi tercih ediyor'' dedi.