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Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Roma’da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder’in, Napoli ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in, Napoli ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.


Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir tv programında, eski oyuncuları Cengiz Ünder'in transfer görüşmesi hakkında bilgi verdi. Roma'da forma giyen milli yıldızın, bir başka İtalyan ekibi Napoli ile görüştüğünü belirten Başkan Gümüşdağ, bu transferin bitmesi halinde pay alacaklarını söyleyerek, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon Euro gelir gelecek" dedi.

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