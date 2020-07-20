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Gümüşdağ ve Buruk, şampiyonluğu taraftarla kutladı

Süper Lig’de şampiyon olan Medipol Başakşehir’de Başkan Göksel Gümüşdağ ile Teknik Direktör Okan Buruk, stadyumun yanında bulunan alanda turuncu-lacivertlilerle buluşarak şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ ile Teknik Direktör Okan Buruk, stadyumun yanında bulunan alanda turuncu-lacivertlilerle buluşarak şampiyonluğu kutladı.


Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve ligin bitmesine 1 hafta kala sezonu şampiyon tamamladı. Maçın ardından sahada büyük coşku yaşanırken, stadyum dışında da turuncu-lacivertli taraftarlar şampiyonluğu kutladı.


Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Teknik Direktör Okan Buruk daha sonra stadyumun yanında bulunan otoparkta üst açık otobüste taraftarlara seslendi. Taraftarlar, Gümüşdağ ve Buruk ile birlikte tezahüratlarla ve yaktıkları meşalelerle şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

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