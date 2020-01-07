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Gümüşlükspor'un reklam ajansı belli oldu

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in onursal başkanı olduğu Gümüşlükspor, reklam çalışmaları için Promoqube ile anlaştığı açıklandı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Gümüşlükspor, reklam çalışmaları için Promoqube ile anlaştığı açıklandı.



Ünlü oyuncu Nejat İşler'in onursal başkanı olduğu Gümüşlükspor'un reklam çalışmaları Ocak 2020'den itibaren Promoqube sorumluluğunda yürütülecek. Promoqube işbirliğini sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile açıkladı.


Promoqube Genel Müdürü Korhan Kurt işbirliğini "'Neşeli ve temiz bir oyun' felsefesiyle maçlarına çıkan bir takımın yanında olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi? Sporda fırsat eşitliği; Gümüşlük ve çevresindeki gençlerin spor eğitimi alması için, Gümüşlükspor'un yanındayız” diye duyurdu.


2009'da Özgür Alaz ve Korhan Kurt tarafından kurulan, 2014'te IPG Mediabrands bünyesine dahil olan ajans; Türkiye ve dünyadan pek çok önemli markaların sosyal medya danışmanlığı, topluluk yönetimi, dijital itibar yönetiminin yanı sıra reklam ajansı çalışmalarına destek oluyor.

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