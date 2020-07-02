İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşyaka sahilinde bir erkek cesedi bulundu

Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın kimlik tespiti ve ölüm sebebi için soruşturma başlatıldı.


Olay, sabah saatlerinde Gümüşyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde denize gitmek isteyen vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan şahsı gördü. Şahsın hiç hareket etmemesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrol sonrasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.


60-65 yaşlarındaki erkek şahsın üzerinden kimlik çıkmaması ve bölgede tanınmaması üzerine şahsın kimliğinin ve ölüm sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.