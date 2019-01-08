Gün doğumda eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Beyaz örtüye bürünen şehir günün ilk ışıklarındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.

Kent genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı dün gece saatlerinde de kendisini gösterdi. Sabah işe ve okula giden İstanbullular zaman zaman yollarda zor anlar yaşadı. Güneşin doğması ile birlikte kızıla çalan gökyüzü kar beyazının yansımasıyla çatılarda ve yüksek noktalarda görsel şölene dönüştü. Beyaz örtüye bürünen şehrin ilk ışıkları havadan görüntülendi.