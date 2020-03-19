Gündoğdu: "‘İstikrar kalkanı' paketi ekonomiye can suyu niteliğinde"

Koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin işletmeler ve bireylere can suyu olacağını söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gündoğdu, "Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle" dedi.

Koronavirüs salgını giderek daha geniş bir alanı etkisi altına alırken ülkeler de ekonomik önlem paketlerini açıklamaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün yapılan ‘Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından Türkiye de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adı verilen 100 milyar liralık kaynak setini devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik ekonomi paketini İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu yorumladı.

Gündoğdu, koronavirüsün ekonomik anlamda etkilerini azaltmak için açıklanan paketin işletmeler ve bireyler için can suyu niteliğinde olduğunu söyledi.

"Virüsün etkisi büyürse ekonomik önlemler etkisiz kalabilir"

Türkiye için iki yıldır yaşanan ekonomik sıkıntılara ek olarak virüsün oluşturduğu panik ortamının büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Gündoğdu "Yaşanan panik ortamından en az hasarla çıkabilmek için sadece para politikası yeterli değil. Maliye politikasının da devreye sokulması gerekli. Dün yapılan açıklamalarla bu yönde bazı önlemler alındı. ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine göre piyasaya toplam 100 milyar liralık kaynak aktarılacak. Pakette işletmelerin kredi ve vergi ödemelerinden emeklilerin maaşına kadar hem ekonomik hem de sosyal destekler söz konusu. İhracatçılar ve konut sektörünün de dahil edildiği tedbirlerde istihdam sürekliliğinin düşünülmesi önemli bir durum. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle. Virüsün etkilerinin büyüyerek devam etmesi durumunda ise bu önlemler yetersiz kalabilir. Bu nedenle kısa vadeli ve istikrar sağlayıcı reformların yapılması, oluşabilecek global risklerle başa çıkmada ülkemiz için daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.