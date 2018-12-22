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Güneş, Kasımpaşa'da yine kazanamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geldiği 20-15-2016 sezonundan bu yana Kasımpaşa deplasmanında galibiyet yüzü göremedi.

Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakibiyle bu sahada oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve ilk yarıyı bu mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana bu deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. Son 4 sezondur ligde boy gösterdiği Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında 3 puan alamayan Beşiktaş, bu sezon da geleneği bozmadı. Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1, Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir'e ise 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarının son maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Şenol Güneş'in ekibi, son 3 sezondur bu deplasmanda yenemediği rakibine karşı bu kez ağır bir mağlubiyet aldı.



3 mağlubiyet ve 1 beraberlik


Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bir sonraki sezon da rakibine aynı skorla yenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Şenol Güneş'in öğrencileri, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu sezon ligin 17. haftasına aynı puanda giren iki ekibin mücadelesinde Mustafa Denizli'nin öğrencileri sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Beşiktaş'a ağır bir darbe vururken, Şenol Güneş bu sonuçla, Kasımpaşa deplasmanında üst üste 4 sezonda da galibiyet görememiş oldu.

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