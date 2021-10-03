Güneşi gören İstanbullu sokağa çıktı, eve dönüşte trafik yüzde 60'ı buldu

Yağışların etkisini kaybettiği İstanbul'da Pazar gününü dışarıda geçiren vatandaşlar eve dönüş yolunda trafiğe takıldı. D-100 karayolu üzerinde trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar Pazar gününü dışarıda geçirdi. Gün boyunca İstanbul'un ana artellerinde yoğun trafik yaşandı. Haftanın son gününde eve dönen vatandaşlar ise Maltepe D-100 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem Ankara hem de Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.