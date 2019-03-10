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Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, kendilerini dışarı attı.

Sıcaklığın 19 dereceye kadar yükseldiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın eden vatandaşlar ise adeta insan seli oluşturdu.


İstanbul'da bugün 19 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yazdan kalma bir günün yaşanmasına neden oldu. İstanbullular sıcak ve güneşli havayı fırsat bilip kendilerini dışarı attı. İstanbul'un çeşitli bölgeleri güneşli havayı fırsata çevirenlerle doldu taştı.



Yine en çok tercih edilen yer İstiklal Caddesi oldu


En çok rağbet gören yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çeken insanların oluşturduğu insan seli kameralara yansıdı. Güneşi fırsat bilen vatandaşlardan bazıları da yeşillik alanlara oturarak havanın keyfini çıkardı. Taksim-Tünel arasında hizmet veren Nostaljik Tramvay da zaman zaman kalabalık nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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