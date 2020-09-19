“Güney Afrika'da 5 bin 500 metrekare üzerine kurulu fabrikamızı açtık''

Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, “Güney Afrika'ya Türkiye'den yapılacak ithalatlarda bitmiş ürünlere/mamullere yönelik varış gümrüğünde uygulanan yüzde 15'lik ithalat vergi uygulamasına nedeniyle 2018 yılının Nisan ayında Güney Afrika'daki 5 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikamızı faaliyete geçirip Türkiye'deki fabrikamızda ürettiğimiz bütün ürünleri orda da üretmeye başladık'' dedi.

Beyaz eşyaların üretiminde kullanılan kabloları üreten sanayi kuruluşu Elcab Kablo yatırımlarına devam ediyor. İstanbul ve Güney Afrika'da üretim tesisleri bulunan şirket bu tesislerin sayısını artırarak ihracata ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket aynı zamanda Eskişehir ve Zonguldak'ta 2 milyon dolarlık yatırımla iki üretim tesisi daha açmayı planlıyor. Yaptıkları ve yapacakları yatırımlar hakkında Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu bilgiler paylaştı.

Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlama amacıyla yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Nejdet Tıskaoğlu, “Üretim tesis alanlarını artırarak yıllık 7 milyon dolar olan ihracat rakamını 10 milyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirketin faaliyetlerinden bahseden Tıskaoğlu, “Ürettiğimiz kablolar beyaz eşyaların yapımında kullanılıyor. Türkiye beyaz eşya konusunda çok iyi durumda. Türkiye'nin beyaz eşyada önemli lokomotif firmaları var. Bizde çalışmalarımızla bu üretilen beyaz eşyaların yapılmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemiz için katma değer oluşturup döviz girdisi sağlıyoruz”

İhracata önem verdiklerini dile getiren Tıskaoğlu, “İstanbul'da 6 bin metrekare alanda üretim tesisimiz var. Bunun yanında Güney Afrika'da da üretim tesisimiz var. Toplam 500 kişiye bu tesislerimizde istihdam sağlıyoruz. Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 45'ini ihracat yapıyoruz. 53 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemiz için katmadeğer oluşturup, döviz girdisi sağlamaya çalışıyoruz. İhracata önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güney Afrika'da 5 bin 500 metrekare üzerine kurulu fabrika açtık''

Güney Afrika'ya yapılan yatırımın önemine vurgu yapan Tıskaoğlu, ''Güney Afrika'ya Türkiye'den yapılacak ithalatlarda bitmiş ürünlere/mamullere yönelik varış gümrüğünde uygulanan yüzde 15'lik ithalat vergi uygulamasına karşılık hammadde ithalatında bu oranın uygulanmaması, ithalat vergisi alınmadan gümrük işlemlerinin tamamlanması doğrultusunda yapılan istişareler neticesinde tedarikçi olduğumuz şirket bizlere, kendilerinin söz konusu ülkede gerçekleştirecekleri üretimleri esnasında oluşacak kablo gruplama ve fırın kapı contası ihtiyaçlarını zamanında ve düşük maliyetlerle karşılayabilmemiz adına Güney Afrika'da bir üretim tesisi kurmamızı önermiştir. Bu doğrultuda taraflar arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde gerekli protokoller hazırlanmış, izlenecek olan zaman çizelgesi hazırlanarak satış, alım ve gizlilik detaylarını içeren resmi sözleşme imzalanmak suretiyle ilk adım atılmış ve ardından 23.11.2017 tarihinde Elcab Cable And Profıle (PTY) LTD. adı altında firma tescili alınarak 2018 yılının Nisan ayında Güney Afrika'daki 5 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikamızı faaliyete geçirip Türkiye'deki fabrikamızda ürettiğimiz bütün ürünleri orda da üretmeye başladık'' açıklamasında bulundu.

“2 milyon dolar yatırımla iki üretim tesisi daha açacağız”

Önümüzdeki dönemde yatırımlarına devam edeceklerini de söyleyen Tıskaoğlu, “Şuan 2 lokasyonda üretim yapıyoruz. Yakında Eskişehir'de bir tesis daha kuracağız, orada 250-300 kişiye istihdam sağlayacağız. Bir de Zonguldak'ta hayata geçireceğimiz tesisimizde üretime başlayacağız, burada da 200 kişilik bir ekiple üretim yapmayı planlıyoruz. Bu iki ilimizde yapacağımız yatırım 2 milyon dolar değerinde. Mevcut durumda yıllık 7 milyon dolar civarı ihracat yapıyoruz. Üretim kapasitemizi artırıp yıllık ihracat rakamımızı ilk etapta 10 milyon dolara sonraki aşamada ise 15 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Pandemi sürecini kısa sürede atlatıp farklı ülkelere ihracat yapmayı istiyoruz. İhracat ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor, işsizliğin azaltılmasına fayda sağlıyor. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.