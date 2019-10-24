Güney Ege'nin AR-GE ve inovasyon yüzü İstanbul'da tanıtıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA); Aydın, Denizli ve Muğla illerinden ileri teknoloji üzerine çalışan, AR-GE yapabilme kapasitesine sahip, bu alanda ürün ve projeler üreten firmalar ile '4'üncü AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katıldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından organize edilen, dün başlayan ve bugün sona erecek olan '4'üncü AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'nde GEKA, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını tanıtıyor. Güney Ege Bölgesi'nde yüksek katma değerli yeniliğe dayalı üretimi ve dönüşümü hedefleyen GEKA, bu amaçla AR-GE ve inovasyon alanında destek programlarından ulusal/uluslararası etkinliklere katılıma kadar çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Stant alanında Aydın, Denizli ve Muğla'dan katılım sağlayan firma temsilcileri; akıllı uygulamalar ve görüntü işleme, teknik tekstil, robotik, yenilenebilir enerji, doğal kompoze taş imalatı, ozon teknolojisi, paslanmaz ürün teknolojisi, elektronik devre ve yazılım, bitkisel ilaç ile doğal sağlık ürünleri gibi çeşitli alanlarda yenilik içeren, bölgeye yüksek katma değer sağlayacak ve alanlarında öncü olabilecek projelerinin tanıtımını gerçekleştirdiler. Ayrıca firma temsilcileri; özel sektör, kamu kurumları, üniversite, AR-GE merkezleri ve kalkınma ajanslarından etkinliğe katılan temsilcilerle bir araya gelerek yeni iş bağlantılarının yolunu açacak görüşmeler sağladılar. Bunların yanı sıra, zirve boyunca diğer stant alanlarında sergilenen AR-GE alanında gerçekleştirilmiş projeleri yakından inceleme fırsatı da buldular.

Bağışıklık sistemini güçlendiren yosun

Spiruline yosunundan geliştirdikleri bitkisel destek ürünü hakkında bilgi veren Avukat İskender Uygunbaş, "Annemin kanser olmasından sonra kansere etki edecek ya da yararlı olabilecek araştırmalar yaptık. Spiruline teknik isminde bir yosunun olduğunu gördük. Türkiye'deki desteklerle beraber kapalı havuzlarda üretmeye başladık. Dünya 3 milyon yıldan beri Aztekler tarafından kullanılan doğal bir mikroskobik yosun. Ağırlıklı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. İnsanların günlük eksik kalan vitamin ve minerallerinin yüzde 75'ini karşılar ve enerji verir. Biz bununla yetinmedik, dünyada neler yapılıyor dedik. Hayvan yeminin yapıldığını gördük ve hayvan yemi yaptık, hayvanlardaki gelişimi sağladı. Yavru ölümlerini indirdi. Bizi kanser eden durum; gıdalardaki kötülük. Gıdalardaki ağır metal ve toksinleri alabilecek ürün yaptık. AR-GE devam ediyor. Ürünlerimizi halkın kullanımına sunacağız" dedi.

Hafif, ısı ve ses yatılımı yapan inşaat malzemesi

Isı ve ses yalıtımı yapan, nemi alan ve hafif olma özelliğine sahip inşaat malzemesini etkinlikte tanıtan Greeng Innovatıon firmasının kurucularından Bülent Gürakın, "Geleceğin inşaat ve izolasyon malzemesini üretmek üzerine çalışmamız oldu. Malzememizin özelliği; gaz beton diye bilinen inşaat malzemesinden çok daha iyi özellikleri olan inşaat malzemene getirmektir. Bunu açarsak; gaz betonun izolasyon ve bir takım avantajlı kısımları ne yazık ki belli bir düzeyde kalıyor. Bizim malzememiz gaz betonun en az 2-3 katı daha fazla izolasyon, ses izolasyonu ve nem sorununu otomatikman çözüyor. Binada ürettiğimiz malzeme kullanıldığı zaman binanın ömrü kadar malzeme görevini yerine getirmeye devam ediyor. Ayrıca bir izolasyon, mantolama ya da buna benzer herhangi bir işleme gerek kalmıyor. Isı ve ses yalıtımını birden yapıyor. Hatta nem ile ilgili problemleri de otomatikman çözüyor. Esas önemli kısmı da malzemeni çok hafif olmasıdır" şeklinde konuştu.

İleri ozon sistemleri

Gastro Mutfak firmasının Satış Müdürü Berdan Köroğlu ise şöyle konuştu: "Ürünleri tamamen yerli sermaye ile yerli üretilen ürünlerdir. 2009 yılında AR-GE çalışmalarını tamamladığımız ozon sistemleri ve ozon jeneratörleri, 2012 yılında Dünya ve Türkiye pazarına çıkarttığımız davlumbazsız pişirme sistemi ile 2012 yılında Özel Çevre Ödülü kazandık. Ozon sistemlerini üzerine düşerek ve yeni yatırımlar yaparak AR-GE bölümünde deneyimli uzmanlarla bir arada çalışarak çeşitlendirdik. Bunun devamında bu sistem ile koku gidermede, hava kalitesini arttırıcı birçok ürünler çıkartarak aktif oksijen de kullanarak soğutma ekipmanları ürettik. Ayrıca ozon sistemi ile büyük sebze dezenfeksiyon küvetleri, arındırma işlemlerinin yapılabileceği ve ozonla üretilebilecek birçok temizleme ekipmanı üretmekteyiz. Bunları fabrikalar, oteller, atık su tesisleri, atık tesisleri, sanayi ile çalışan birçok yer kullanıyor. Ayrıca kanalsız davlumbaz sistemi üretmekteyiz. Kapalı yerlerde ve havalandırmasıyla ilgili problemi olan kanalların yapılamayacağı gibi problemlerde çözüm ortağı oluyoruz".